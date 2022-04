Musk compra Twitter per 41 miliardi. Con la stessa cifra poteva comprare 15 top club

La notizia di Elon Musk che ha acquistato Twitter per la mastodontica cifra di 44 miliardi di dollari (41 milioni di euro) non può passare inosservata

La notizia di Elon Musk che ha acquistato Twitter per la mastodontica cifra di 44 miliardi di dollari (41 miliardi di euro) non può passare inosservata nemmeno nel mondo del calcio. Transfermarkt, autorevole sito e database calcistico, ha deciso di fare un gioco sfruttando i dati che ha a disposizione: quali società calcistiche avrebbe potuto comprare? Il quadro che ne esce fa impressione. Infatti con la stessa somma l'imprenditore sudafricano potrebbe essere proprietario contemporaneamente di 15 club e non proprio società qualsiasi dato che parliamo delle migliori al mondo: il PSG per la Francia; Barcellona, Real Madrid e Atlético per la Spagna; Bayern e Dortmund per la Germania; le top six inglesi più l'Everton e le italiane Inter e Juventus. In tutto questo avanzerebbero ancora 370 milioni...