Napoli a riposo dopo il successo di Marassi, mercoledì la ripresa degli allenamenti

Il Napoli non tornerà subito in campo per preparare la sfida del prossimo week end contro il Lecce. Come riportato dal sito ufficiale del club partenopeo, il Napoli tornerà a lavorare mercoledì: "Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri prepareranno il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15)"