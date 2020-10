Napoli-AZ rinviata? La gara si potrebbe recuperare anche ben oltre la fase a gironi

E se Napoli-AZ Alkmaar venisse rinviata? Ci sono delle ipotesi che ovviamente fanno richiamo a quanto stabilità dall'Uefa, come riportato da La Gazzetta dello Sport: "La norma generale stabilita dall’Uefa in caso di pluripositività prevede che una gara si possa disputare se una squadra ha almeno 13 giocatori disponibili (non contagiati), fra cui un portiere, da poter utilizzare. Nel caso in cui una squadra non riuscisse a raggiungere la soglia dei 13 giocatori sani, la partita sarà riprogrammata.



C’è una postilla importante sull’eventuale recupero: si potrà programmare entro il 28 gennaio, ben oltre il giorno fissato per i sorteggi dei turni ad eliminazione diretta".