Napoli-Braga, ecco dove vederla in tv (senza trasmissione in chiaro)

© foto di www.imagephotoagency.it

Appuntamento decisivo per il Napoli, che affronta lo Sporting Braga per il passaggio del turno in Champions League. A trasmettere la partita Napoli-Braga, match in programma martedì 12 dicembre alle ore 21:00, sarà Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (numero 253) e in streaming su Sky Go, NOW.

La gara sarà acquistabile anche su Infinity mentre non è prevista la trasmissione in chiaro.