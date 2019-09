Napoli-Brescia, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Si torna subito in campo dopo la sconfitta con il Cagliari con gli azzurri che ospitano il Brescia alle ore 12.30 per il lunch match domenicale. La squadra di Carlo Ancelotti sarà desiderosa di riscattarsi dopo la sfortunata prova contro gli isolani, capaci di espugnare Fuorigrotta con l'unico tentativo verso la porta di Meret in tutti i 90'.

Dove vedere Napoli-Brescia Tv streaming – Guida Tv

