Napoli femminile, sconfitta 0-3 a tavolino con l'Inter: errato numero di 'calciatrici formate' in lista

Brutta tegola per il Napoli Femminile che perde il punto conquistato contro le nerazzurre. "Dopo aver esaminato gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo - rilevato che in occasione della sfida contro l’Inter la società ospitante non ha inserito nella distinta di gara il medico sociale, peraltro non presente in panchina, e il corretto numero di “calciatrici formate” - ha disposto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) per il Napoli. Al club partenopeo, che aveva pareggiato 1-1 la partita con le nerazzurre (gol di Hjohlman), è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00".

Dopo questa decisione la classifica della Serie A femminile cambia con l'Inter che sale a sei punti e il Napoli che resta fermo a quota zero all'ultimo posto insieme all'Hellas Verona.