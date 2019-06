"Napoli? Ho paura per i bambini", lady Veretout smentisce: "Smettetela di raccontare le cose come volete, banda di pazzi!"

"Smettetela di raccontare le cose come volete, banda di pazzi! Mi avete rotto le p...". Si sfoga così su Instagram Sabrina Merlos, moglie di Jordan Veretout, che è stata presa di mira dai tifosi del Napoli per presunte dichiarazioni riportate da altre testate, secondo cui la donna aveva detto: "Mi piace Napoli ma ho paura per i bambini. Mi sento più sicura quando vengo e sono con Jordan e il suo agente. Jordan a Napoli guadagnerebbe il triplo, ma è meglio guadagnare meno che rischiare di essere uccisi. Queste sono cose che ho sentito". Sabrina Merlos, dunque, nega di aver pronunciato queste parole.