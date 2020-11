Napoli-Roma, ben 4 precedenti alla nona: giallorossi mai vincenti

Corsi e ricorsi storici, la gara di stasera tra Napoli e Roma si è disputata nel passato ben quattro volte alla nona di campionato. Per la precisione i match sono stati giocati due volte in casa e due in trasferta, e vedono i giallorossi mai vincitori, gli atlri risultati sono stati 2 pareggi e 2 vittorie per gli azzurri. Di seguito, il dettaglio:

16 dicembre 1945, Serie A, Roma-Napoli 0-0;

12 dicembre 1971, Serie A, Napoli-Roma 4-0 (Esposito doppietta, Altafini, Pogliana);

12 dicembre 1976, Serie A, Napoli-Roma 1-0 (Massa);

6 novembre 1994, Serie A, Roma-Napoli 1-1 (Boghossian, Moriero).