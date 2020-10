Napoli, scuole chiuse: inventata la didattica dai balconi

Per l'emergenza Covid in Campania le scuole sono chiuse e la didattica a distanza dovrebbe sostituire le lezioni nelle aule, un insegnante di Napoli invece si è inventato la didattica dai balconi. Autore di questa nuova iniziativa è il maestro Tonino Stornaiuolo che sul suo profilo Facebook ha scrittto: "Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai balconi). La bellezza di vedere i bambini felici, di narrare con e per loro...nelle strade, nei vicoli dai balconi... L'emozione e la gratitudine dei genitori era incontrollabile, ma sono io che ringrazio loro".