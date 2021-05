“Napoli Vs Resto d‟Italia”, il 2 giugno sfida speciale al Maradona

Inizia il countdown per "La Partita", l'evento di calcio, spettacolo e solidarietà che andrà in onda mercoledì 2 Giugno alle ore 21.25 su Rai 2, e vedrà in campo la sfida “Napoli Vs Resto d‟Italia”, per celebrare il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio Attori, con una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children, l‟Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. A condurre l‟evento sarà Fabrizio Rocca, affiancato da due “bordocampiste” d‟eccezione come Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine dell'evento sono Anna Falchi e Manuela Arcuri. Tantissimi i nomi dei protagonisti che interverranno tra attori, cantanti, calciatori (del presente e del passato), che saranno svelati durante le settimane che anticipano la serata. Tra gli intervenuti alla conferenza si sottolinea la partecipazione dell‟Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Intervenuti poi il maestro Gerardo Sacco, Ninetto Davoli, Francesco Cicchella, Eduardo Velo, Gennaro Silvestro, Enzo Fischetti e Gennaro Iezzo.