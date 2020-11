Nations League, le Final Four in Italia: gli azzurri Mancini sfideranno le altre quattro capoliste

Nel prossimo ottobre l'Italia ospiterà la final four di Nations League, in virtù della qualificazione alla fase finale dopo la vittoria per 2-0.

Nel prossimo ottobre l'Italia ospiterà la final four di Nations League, in virtù della qualificazione alla fase finale dopo la vittoria per 2-0 di stasera contro la Bosnia. Gli azzurri disputeranno semifinale e finale fra Torino e Milano. L'italia sfiderà le altre tre capoliste degli altri gironi, ovvero Spagna, Belgio e Francia.