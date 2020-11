Nations League, Spagna e Francia alle Final Four: tutti i risultati

Si è concluso il primo giorno dell'ultimo turno di Nation League, domani le ultime gare per decretare le promozioni e le retrocessioni delle Leghe. Nei gruppi 3 e 4 di Lega A, Francia e Spagna vincono i rispettivi gironi e si qualificano per le Final Four. Nella Lega C il Montenegro viene promosso in B grazie alla goleada su Cipro. Di seguito tutti i risultati.

Lega A

CROAZIA-PORTOGALLO 2-3 - 29' e 65' Kovacic (C), 52' e 90' Ruben Dias (P), 60' Joao Felix

FRANCIA-SVEZIA 4-2 - 5' Claesson (S), 16' e 59' Giroud (F), 36' Pavard (F), 88' Quaison (S), 90+5' Coman (F)

SPAGNA-GERMANIA 6-0 - 17' Morata, 33', 55' e 71' Ferran Torres, 38' Rodri, 89' Oyarzabal

Lega C

LUSSEMBURGO-AZERBAIGIAN 0-0

MONTENEGRO-CIPRO 4-0 - 14' Jovetic, 25' e 28' Boljevic, 60' Mugosa

Lega D

ANDORRA-LETTONIA 0-5 - 6' Cernomordijs, 57' e 60' Ikaunieks, 70' Gutkovskis rig., 90' Raimonds rig.

GIBILTERRA-LIECHTENSTEIN 1-1 - 17' aut. Brandle (G), 44' Noah Frick (L)

MALTA-FAR OER 1-1 - 54' Guillamier, 70' Jonsson