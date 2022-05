Nato in provincia di Napoli, convocato dal Burkina Faso: la favola di Yabré

Dopo una stagione amara, con la retrocessione in Serie D del suo Legnago, per il centrocampista Abdoul Yabré arriva un bel riconoscimento

Dopo una stagione amara, con la retrocessione in Serie D del suo Legnago, per il centrocampista Abdoul Yabré arriva un bel riconoscimento per il proprio impegno e le proprie prestazioni con la maglia dei veneti in stagione. Il centrocampista classe ‘95, nato in provincia di Napoli, è stato infatti convocato dal Burkina Faso – paese d’origine dei suoi genitori – per due gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa in programma nel 2023 in Costa d’Avorio.

Si tratta di quelle contro Capo Verde ed Eswaitini in programma il tre e sette giugno. Per Yabré si tratta di un ritorno a distanza di ben cinque anni dalla sua ultima apparizione, in amichevole, contro il Cile. Una parentesi internazionale che potrebbe permettergli di mettersi in vetrina in vista di un'estate che lo vedrà alla ricerca di un nuovo club dopo la scadenza dell'accordo con i veneti.