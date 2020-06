NBA, si riparte il 31 luglio da Disney World: 22 squadre, training camp da inizio mese

La NBA ha annunciato ufficialmente che il campionato 2019-20 ripartirà il 31 luglio con sede unica al Disney World Resort di Orlando, come peraltro ha annunciato oggi anche la MLS. La decisione è stata ratificata nel corso del Board of Governors dove i 30 proprietari NBA hanno accettato le proposta sottoposta loro dal commissioner Adam Silver, che richiedeva un’approvazione di 3/4 dei votanti. I voti sono stati 29 a favore e uno solo contrario

Le date - Si ripartirà però con 22 squadre al posto di 30: le squadre svolgeranno una settimana di training camp a inizio luglio, per poi spostarsi a Orlando il 7. Il 25 agosto si terrà la Lottery (per determinare l'ordine di scelta al Draft), mentre il Draft avrà luogo il 15 ottobre e solo tre giorni più tardi (il 18 ottobre) prenderà il via la free agency, con tutte le contrattazioni di mercato.