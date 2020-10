Niente derby in Coppa Italia: il Benevento eliminato da un club di B, il tabellone

Crolla il Benevento di Filippo Inzahi nel terzo turno di Coppa Italia. I sanniti hanno perso in casa contro l'Empoli per 4-2. I toscani quindi accedono ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronteranno il Brescia che a sua volta ha superato il Perugia per 3-0. La vincente di Empoli-Brescia se la vedrà col Napoli al San Paolo negli ottavi di finale in programma tra il 13 e il 20 gennaio.

Qui il tabellone completo in versione pdf