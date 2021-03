Nigeria-Lesotho, le formazioni ufficiali: Osimhen dal 1'

Victor Osimhen è stato schierato titolare anche quest’oggi nel match della Nigeria contro il Lesotho. L’attaccante azzurro ed i suoi compagni di squadra vorranno riscattare la sconfitta di sabato contro il Benin. Il match è valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Maglia numero nove per il centravanti di Gattuso.

How we line up vs #Lesotho

Kick Off: 5pm#SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/mFWfHxBokH