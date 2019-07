Nuova maglia mimetica del Napoli: ecco i dettagli, scopriamola insieme

Da oggi è in vendita la nuova maglia modello away del Napoli realizzata dallo sponsor tecnico Kappa. La nuova casacca, ispirata ad un modello di grande successo di qualche anno fa, è stata realizzata con una particolare grafica camouflage in dots, di colore verde militare, con bottoni al colletto, inserti elasticizzati e traspiranti, in materiale Hydroway Protection. Una vera chicca per gli appassionati della squadra partenopea disponibile su e-napolistore.it, dove è possibile acquistarla comodamente da casa. Basta accedere al link in basso per poterla scoprire. La maglia siamo sicuri avrà una grande successo

