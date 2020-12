Nuovo colpo alla Serie A: Agenzia delle Entrate blocca agevolazioni del Decreto Crescita 2019

In Italia pronto un nuovo scossone che potrebbe colpire il mondo del calcio. Il tutto riguarda, ancora una volta, i calciatori che sembra possano subire nuove conseguenze dell'emergenza sanitaria. Una circolare odierna dell'Agenzia delle Entrate - spiega Marco Bellinazzo, de Il Sole 24 Ore - blocca gli effetti del decreto crescita (sconto fiscale del 50%) per i calciatori, fino all'emanazione del decreto attuativo atteso da un anno e mezzo. Notizia, queste, che ovviamente colpisce il mondo dei calciatori e bisognerà capire se e quanto i club avranno la forza di poter soppiantare a queste perdite economiche per i propri tesserati.

Tegola su @SerieA non per colpa della Lega. Una circolare odierna delle Entrate blocca gli effetti del decreto crescita (sconto fiscale del 50%) per i calciatori fino all'emanazione del decreto attuativo atteso da un anno e mezzo. Il Govervo avrà la forza di emanarlo? — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) December 28, 2020