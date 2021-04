Occhio al giallo: allo Stadium tre diffidati a rischio Samp

Mercoledì pomeriggio allo Stadium il Napoli tornerà in campo per affrontare la Juventus, per poi giocare domenica alle ore 15 sul campo della Sampdoria. In vista della gara con i ragazzi di Ranieri, sono tre i calciatori di Gattuso diffidati che rischiano di saltare l'impegno di Marassi.

A rischio squalifica ci sono Demme, Mario Rui e Lozano. Il centrocampista, tenuto a riposo contro il Crotone, potrebbe partire dal primo minuto a Torino, così come Lozano che cerca una maglia da titolare che manca dal 13 febbraio. Per Mario Rui possibile panchina, con il ritorno di Hysaj a sinistra.