Oggi c'è Napoli-Spal a Dimaro, il club azzurro ricorda la copertura tv

L'invito arriva direttamente dalla SSC Napoli, che su Twitter ricorda le modalità di visione della sfida con la Spal in programma questo pomeriggio alle 18.30

Segui il ritiro azzurro in TV! L'invito arriva direttamente dalla SSC Napoli, che su Twitter ricorda le modalità di visione della sfida con la Spal in programma questo pomeriggio alle 18.30: "L’amichevole Napoli-Spal, in programma alle 18:30, verrà trasmessa in pay tv sul canale 202 di SkySport e in chiaro sul canale TV8 ddt".