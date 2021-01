Oggi inizia il calciomercato: in Serie A tre addii da tenere d'occhio

Oggi, 4 gennaio, apre la finestra invernale del calciomercato 2021 che terminerà lunedì 1 febbraio. Come di consueto nel primo lunedì dell'anno per tutte le squadre italiane sarà possibile depositare i nuovi contratti in Lega Calcio e fare gli annunci di rito. La deadline della campagna trasferimenti dei calciatori è fissata alle ore 20:00 di lunedì primo febbraio, dopo quel limite niente più ufficialità possibili (a meno che non si tratti di operazioni verso l’estero). Tra i calciatori fuori dal progetto delle squadre di A, tre in particolare che dovranno cercarsi una nuova sistemazione. In casa Inter tiene banco la questione Eriksen, con Conte che non ci punta. All’Atalanta, dopo la rottura tra Gomez e Gasperini, si attende di capire quale sarà la nuova destinazione per il Papu. Nel Napoli invece ci sarà da capire cosa accadrà con Milik. L'attaccante sarà libero dal contratto che lo lega al Napoli il 30 giugno e se non sarà ceduto a gennaio sarà potrà accordarsi gratis con una una nuova squadra per quest'estate. Stando fermo altri 6 mesi però, il polacco perderà il posto in nazionale e non potrà disputare i prossimi Europei.