Oggi l'IFAB introdurrà il cartellino blu? Pres. Fifa: "Noi contrari, tuteliamo la tradizione"

La notizia aveva generato un certo scalpore nel mondo del calcio. Da circa un mese si parla infatti dell'arrivo del "cartellino blu": una nuova misura pensata dall'IFAB, sanzione a metà tra gli attuali giallo e rosso, ai quali andrebbe ad aggiungersi e non a sostituirsi. Un'espulsione a tempo dal rettangolo verde: 10 minuti e da utilizzare solamente in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto "fallo tattico" o di situazioni antisportive, come possono essere per esempio le trattenute reiterate.

La novità dovrebbe essere introdotta ufficialmente nella riunione IFAB in programma oggi, che si svolgerà a Glasgow, in Scozia. A tal proposito, è arrivato il secco rifiuto del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha da subito ostacolato questa "novità": "La FIFA è completamente contraria", ha detto il numero uno del calcio mondiale prima dell'assemblea generale dell'IFAB. "I cartellini blu non verranno utilizzati nel calcio professionistico. Questa è una questione che non riguarda noi ma penso che la FIFA abbia qualcosa da dire all'IFAB", riporta Sky Sports UK.

"Noi dell'IFAB e della FIFA siamo sempre aperti a nuove idee e suggerimenti", ha affermato Infantino. "Questi andrebbero trattati con rispetto, ma bisogna tutelare il gioco e anche l'essenza e la tradizione. C'è un cartellino rosso che ha lo stesso valore di quello blu".