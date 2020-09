Omicidio arbitro De Santis, ecco la svolta: arrestato il presunto assassino

Ecco la svolta sul caso dell'omicidio dell'arbitro Daniele De Santins. Il presunto assassino dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis, uccisi la sera del 21 settembre scorso a Lecce, è stato arrestato poco fa. E' un ventunenne di Casarano - come riporta La Repubblica -, comune dell'entroterra del basso Salento. Si chiama Antonio De Marco ed è uno studente di Scienze infermieristiche. Per un periodo avrebbe vissuto in affitto a casa di De Santis, in via Montello, dove si è consumato il delitto.