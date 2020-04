OMS, Ricciardi avvisa: "La Lombardia non è ancora pronta alla riapertura"

C'è tantissima trepidazione per l'inizio della Fase 2. La Lombardia spinge per riaprire le varie attività economiche, ma Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms e consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus, invita tutti alla calma in un'intervista a Repubblica: "La fretta non si concilia con la saggezza. Dobbiamo avere un'attenzione massima per non far ripartire la malattia. Invito tutti a non correre. La Lombardia non è ancora pronta per la riapertura".