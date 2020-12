Ortega: "Mi vergognavo di condividere la stanza con Maradona, umiltà straordinaria"

Diego Armando Maradona è rimasto nel cuore di tanti. Tifosi ma anche compagni. Uno di questi, Ariel Ortega, ai microfoni di Tyc Sports ha svelato un aneddoto sul Pibe de Oro: “Amo Diego, non riesco a descrivere quanto abbia significato per me. Nel 1994 mi è capitato di condividere la stanza con lui. Se ci penso, credo che siamo in pochi a poterci permettere di raccontare una situazione del genere. Io neanche ci volevo stare in camera con Diego, mi vergognavo. Mi disse che la camera era la mia, di prenderne il pieno controllo e di fare ciò che volevo. Mi è sembrato incredibile: sembrava che io fossi Maradona e che lui fosse Ortega. Diego aveva un’umiltà straordinaria. Ho scoperto il lato umano di Diego non di Maradona. Ed era una persona fantastica”.