Ospina, altro clean sheet ma non basta: la Colombia fuori dai mondiali

© foto di www.imagephotoagency.it

David Ospina in campo con la Nazionale nella notte tra martedì e mercoledì. Il portiere del Napoli di scena in Venezuela-Colombia, match di qualificazioni mondiali, terminato col successo colombiano per 1-0. L'estremo difensore ha giocato l'intera gara, tenendo inviolata la sua porta ma non è bastato l'1-: a staccare il pass per l'ultimo turno dei playoff mondiali ci ha pensato il Perù