Ounas fa impazzire l'Algeria: 3-0 al 45' contro la Tanzania, doppietta ed assist per l'attaccante azzurro

Algeria avanti per 3-0 contro la Tanzania per la terza sfida della fase a gironi di Coppa d'Africa. Tra i protagonisti, quando siamo arrivati all'intervallo del match, anche l'azzurro Adam Ounas, autore di una doppietta e di un assist per Slimani. Impazziti sui social i tifosi algerini, che hanno osannato il giocatore del Napoli dopo la prestazione del primo tempo contro la Tanzania.