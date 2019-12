Out Insigne, fascia di capitano affidata a Callejon

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio della sfida tra Napoli e Genk. Da poco sono state diramate le scelte di Carlo Ancelotti per il match, l'ultimo della fase a gironi di Champions League. Non c'è tra i titolari Lorenzo Insigne, escluso nuovamente dall'undici iniziale. La fascia di capitano, dunque, è stata affidata a Josè Callejon come riporta il sito ufficiale dell'Uefa.