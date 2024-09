Palermo sogna Balotelli: l'annuncio dell'agente sull'ipotesi rosanero

Lunga intervista alle colonne di Tuttosport da parte di Enzo Raiola, agente di molti fra i più noti calciatori del panorama internazionale (Gianluigi Donnarumma su tutti, ndr). Fra i vari temi affrontati il cugino dello scomparso Mino Raiola ha affrontato anche quello sul futuro di Mario Balotelli, 34enne attaccante italiano svincolato dallo scorso 30 giugno dopo l'esperienza all'Adana Demispor.

In particolare Raiola parla dell'ipotesi di un suo approdo al Palermo, club della città nella quale è nato nell'agosto del 1990: "Quando parliamo dei rosanero, parliamo di una A2, non di una B. Non è un problema di serie, serve il progetto giusto per Mario".