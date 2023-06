Paolo Del Genio protagonista con "Il Napoli su Telecapri": i suoi nuovi appuntamenti in tv

Si riparte su Telecapri, annuncia sui suoi profili social il giornalista Paolo Del Genio

Si riparte su Telecapri, annuncia sui suoi profili social il giornalista Paolo Del Genio, che comunica nel dettaglio i suoi nuovi appuntamenti televisivi: "Da oggi, tutte le sere alle 20 ed in replica in seconda serata (stasera 23,40). Dal lunedì al venerdì striscia quotidiana che potete seguire sul 15 del digitale terrestre in Campania e sulla pagina facebook e YouTube di telecapri per chi non risiede in Campania. Interazione totale con telefonate, ws al numero 345 6002947 (potete già inviare messaggi) e Skype all'indirizzo - Il Napoli su Telecapri - dove potete prenotare con un messaggio il vostro intervento video".