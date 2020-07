Parma, D'Aversa perde pezzi: due infortuni importanti in vista del Napoli

Con un comunicato attraverso il sito ufficiale, il Parma ha riportato ben due infortuni importanti per la rosa di D'Aversa: "Andreas Cornelius si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Esami strumentali anche per Bruno Alves: per il difensore, escluse lesioni miotendinee dei flessori ma è stata evidenziata una contusione ossea a livello sacro-iliaco destro con irritazione della radice nervosa.