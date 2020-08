Parte la Ligue 1, finisce senza reti il match d'esordio

(ANSA) - BORDEAUX, 21 AGO - E' finita 0-0 la partita d'esordio della Ligue 1 2020-2021 al Matmut Atlantique fra Bordeaux e Nantes, che ha segnato il ritorno del campionato in Francia dopo lo stop definitivo della stagione 2019-'20 per la pandemia. Il Psg, al comando della classifica al momento dello stop, era stato proclamato campione a tavolino.Da segnalare che il Bordeaux ha giocato in dieci dal 20' pt per l'espulsione di Zerkane rimediata con rosso diretto.per una brutta entrata su un avversario. Migliore in campo Koscielny, autentico pilastro della difesa bordolese. (ANSA).