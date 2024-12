Foto Pazzesco a Como: Keira Knightley e Adrien Brody in tribuna, quante star di Hollywood!

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Lo stadio del Como si conferma ancora una volta meta di star di Hollywood che scelgono il piccolo impianto a due passi dal lago per seguire una partita di calcio: Keira Knightley e Michael Fassbender sono stati immortalati dai fotografi mentre chiacchierano sugli spalti del "Senigallia" mentre a breve distanza Adrien Brody seguiva con attenzione la partita dei lariani contro la Roma.

Non è la prima volta che attori hollywoodiani vengono avvistati in tribuna a Como. Da quando Robert e Michael Hartono hanno acquistato il club nel 2019 sono state numerose le visite. La Knightley è una habituée avenvo visto più incontri insieme al marito James Righton, tastierista della rock band Klaxons. Ma in passato a tifare per il Como ci sono stati anche Huch Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale. (ANSA).