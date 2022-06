Per Blatter e Platini chiesti 20 mesi di detenzione: l'8 luglio la sentenza definitiva

Al termine della sua requisitoria, il Pubblico Ministero della Confederazione svizzera ha chiesto una pena detentiva di 20 mesi

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della sua requisitoria, il Pubblico Ministero della Confederazione svizzera ha chiesto una pena detentiva di 20 mesi con condizionale per Michel Platini e Joseph Blatter, ex presidenti della FIFA, al centro di un'indagine per truffa e corruzione per due milioni di franchi versati da Blatter a Platini una decina di anni fa. Lo riporta dalla Svizzera RSI, che spiega come l'ex attaccante di Saint-Etienne e Juventus dovrebbe anche pagare una multa di 2.2 milioni di franchi svizzeri. La sentenza definitiva verrà emessa il prossimo 8 luglio.