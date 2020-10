“Per differenza reti meglio il 3-0 che un 8-0”, tifosi AZ sui social spingono per non partire

La possibilità che l'Az Alkmaar venga bloccato e dunque non giocare la partita in programma giovedì contro il Napoli, è un'ipotesi tutt'altro che remota. Sono ben 12 i giocatori positivi al Covid nella squadra olandese che, se anche riuscisse a partecipare alla trasferta, affronterebbe la squadra azzurra con un organico rimaneggiato. Cosi i tifosi olanese sono insorti sui social: sono in tanti che stanno chiedendo attraverso il web di non giocare la partita, anche perdendo 3-0 a tavolino: "Per differenza reti meglio il 3-0 che un 8-0!", un'osservazione che fa quantomeno discutere.