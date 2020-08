Perugia in C! Dalla Coppa Italia al San Paolo alla retrocessione ai play out

Atto finale dei playout di Serie B, con la gara di ritorno tra Perugia e Pescara da poco terminata, ai rigori: 4-5 il finale, con gli abruzzesi salvi e il Grifo condannato alla C. Al termine dei 90' la squadra di Oddo era in vantaggio per 2-1, ma partendo dal 2-1 in favore degli abruzzesi dell'andata, si sono resi necessari i tempi supplementari, che non hanno però visto variazione di risultato; ecco quindi i calci di rigore, che hanno dato la sentenza definitiva.