Pieri e il VAR a chiamata: "Così Fabbri avrebbe tolto il rigore in Lazio-Fiorentina"

MULTIMEDIA AUDIO - "IL TORERO ANDALUSO", LA GIOIA DI MARTINO IN RADIOCRONACA PER LA RETE DI CALLEJON "Il Torero Andaluso sarà super soddisfatto per questo gol" questa il commento del radiocronista per Kiss Kiss Italia Carmine Martino