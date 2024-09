Pioli ad un passo dall'Al-Nassr di CR7: è stato esonerato Castro

Stefano Pioli ha la strada spianata per il ritorno in panchina: è molto vicino infatti a firmare un contratto con l'Al Nassr. Il club saudita ha infatti esonerato l'allenatore Luis Castro attraverso un comunicato ufficiale: "Ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro".

All'Al Nassr Stefano Pioli avrebbe l'occasione di allenare Cristiano Ronaldo e l'ex Inter Marcelo Brozovic. L'ex allenatore del Milan verso il ritorno in panchina dopo l'addio ai rossoneri lo scorso maggio. Lo riporta Sky Sport.