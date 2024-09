Ufficiale Pioli è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr: l'annuncio

vedi letture

Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr. Esperienza in Arabia Saudita per l'ex tecnico del Milan che aspettava da giugno una nuova opportunità in panchina. Arriva con la squadra dove gioca, tra gli altri, Cristiano Ronaldo. Nel giro di poche ore, dopo l'esonero di Castro, la società araba ha annunciato Pioli con cui aveva raggiunto l'accordo.