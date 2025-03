Pizzul verrà ricordato prima di Italia-Germania: l'annuncio di Spalletti

Domani sera a San Siro, prima del riscaldamento di Italia e Germania, andrà in scena un evento di ricordo in memoria di Bruno Pizzul, storico telecronista al seguito della Nazionale che è venuto a mancare nei giorni scorsi. L'annuncio è stato dato dal ct azzurro Luciano Spalletti in apertura dell'odierna conferenza stampa alla Pinetina.

"Con la sua voce riusciva a portare dentro tutti quelli che erano a casa, riusciva a portarli nel rettangolo di gioco, a fargli vivere la partita in maniera molto più diretta, molto più vicino rispetto alle distanze effettive. Sapeva leggere benissimo la partita, da casa ci sembrava di avere a che fare con una squadra più forte grazie alla sua voce: era lui a dare volume, era l'attaccante che salta l'uomo dei telecronisti del suo tempo. Quando accelerava con la voce c'era sempre da aspettarsi qualcosa che poteva essere la soluzione per vincere la partita. È stata una perdita di quelle che ricorderemo per tutta la vita".