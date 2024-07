Poker Napoli! Scambio Ngonge-Cheddira, l'ex Verona fa 4-0!

Il Napoli cala il poker al 28' del secondo tempo del match con l'Anaune Val di Non. Ngonge porta palla e imbuca per Cheddira, bravo a girarsi e a dare la palla di ritorno al belga, che da due passi col mancino batte il portiere per il 4-0.