Polemica tra il commissario Arcuri e Lotito: "Spero il derby vada alla Roma", "Mi auguro abbia altre priorità"

Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, noto tifoso giallorosso, ha parlato anche del derby nel corso della conferenza stampa odierna: “Mi auguro che la Roma vinca il derby. Preferisco un successo domani o la risoluzione della crisi? Il derby è fra 25 ore, mentre per la seconda ci vorrà un po' di più. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera, così come in futuro”.

La risposta di Lotito - Non si è fatta attendere la risposta del patron laziale, Claudio Lotito, che all'Adkronos ha specificato che quella di Arcuri è stata una battuta infelice. Il presidente della Lazio ha anche auspicato che Arcuri abbia "altre priorità per migliorare l'umore degli italiani".