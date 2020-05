Poliziotto morto a Napoli, oggi i funerali di Lino Apicella. Organizzata raccolta fondi per moglie e figli

Si terranno questa mattina alle ore 11 i funerali di Lino Apicella, il poliziotto del commissariato di Secondigliano deceduto la notte del 27 aprile mentre - con un altro collega - stava inseguendo un auto di rapinatori in via Abate Minichini a Napoli che s'è poi schiantata contro il veicolo della polizia.

Le esequie si terranno nella chiesa cristiana evangelica di Secondigliano, in via Privata Detta Scippa e verranno trasmesse, tramite Facebook, sulla pagina Ministero Cristiano Secondigliano e su quella della Polizia di Stato. I colleghi hanno organizzato una raccolta fondi da destinare alla vedova e ai due figli, in quanto quello di Lino era l’unico stipendio in casa. "La famiglia dell’Agente Scelto Apicella deceduto a Napoli durante il servizio ha bisogno urgente di aiuto economico. Oltre a non avere più alcun sostentamento ed uno dei bambini con problemi medici, hanno anche un mutuo sulla propria abitazione che senza alcuno stipendio non potranno pagare. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Questo il conto corrente: IT43C0310439950000000823930 intestato a Giuliana Ghidotti Apicella", il messaggio diffuso dai colleghi dell'Agente Scelto deceduto in servizio.