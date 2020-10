Polonia-Italia, allo stadio di Danzica ci saranno diecimila spettatori

In occasione di Polonia-Italia, match valido per la quinta giornata del gruppo A di Nations League, i calciatori azzurri e polacchi potranno tornare a provare l'emozione di giocare di fronte ad un pubblico numeroso di Danzica. Infatti, stando alle normative anti-Covid in atto in Polonia, è previsto la presenza negli stadi fino al 25% della capacità complessivo. Quindi vista la capienza dello Stadion Energa, Polonia-Italia si disputerà di fronte a 10mila spettatori.