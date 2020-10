Polonia show con la Bosnia: finisce 3-0 con Milik in campo mezz'ora

Poco più di mezz'ora in campo per Arek Milik con la sua Nazionale. La Polonia, rivale del Napoli in Nations League, ha battuto 3-0 la Bosnia e il giocatore ormai ex Napoli, pur essendo ancora azzurro, è entrato intorno al 60' giocando l'ultimo terzo di partita. Senza lasciare il segno. Milik ha preso il posto di Lewandowski che, invece, ha segnato una doppietta.