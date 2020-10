Possesso palla sterile, un dato che al Napoli fa emergere spettri del passato

Il Napoli di questa prima fase di stagione ha dato sempre segnali positivi, soprattutto sotto il punto di vista del gioco. La squadra di Gattuso ha mostrato in queste prime uscite anche grande concretezza, soprattutto sotto porta, segnando anche 12 gol in tre partite. Stasera per la prima volta in stagione (esclusa ovviamente la gara persa a tavolino contro la Juve) il Napoli ha perso senza segnare nemmeno un gol.

Un dato lascia perplessi e in alcuni ricorda vecchi fantasmi: quel 70% di possesso palla, un dato che in valore assoluto potrebbe essere letto in maniera positiva, ma non se di tutto quei passaggi non si riesce a concretizzare nemmeno un'azione da gol. Un problema atavico che in casa Napoli sembrava superato, e che ovviamente in molti sperano possa essere semplicemente un incidente di percorso.