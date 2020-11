Possibile attacco terroristico a una sinagoga a Vienna: 7 morti, la polizia conferma l'operazione

Possibile attacco terroristico a Vienna, vicino a una sinagoga in Seitenstettengasse. La notizia è di Kronen Zeitung, con la polizia che ha confermato un'operazione in larga scala dopo che diversi colpi sono stati sparati a Schwedenplatze. Le ultime informazioni parlano di una fuga per gli autori della sparatoria e di 7 morti.