Premier, prima sconfitta per l'Everton di Ancelotti: primato in classifica condiviso con Klopp

Prima sconfitta in Premier League per l'Everton di Carlo Ancelotti, che cade in casa del Southampton. Toffies sconfitti per 2-0, decisive le due reti messe a segno nel primo tempo dai padroni di casa, andati in gol nell'arco di otto minuti: prima Ward-Prowse, poi Adams. L'Everton ha anche concluso in dieci la partita, a causa dell'espulsione rimediata da Digne. L'Everton, resta comunque primo in classifica anche se raggiunto dal Liverpool a 13 punti.