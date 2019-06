Pres. Pannaxiakos: "Manolas si sta allenando con noi, ecco perché ha scelto Napoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Machalis Aggelis, presidente del Pannaxiakos, squadra nella quale Manolas si sta allenando per mantenersi in forma: "Manolas sta trascorrendo le vacanze a Naxos, è una bella isola, particolarmente casa a Kostas che ha iniziato qui la sua carriera. Lo conosco sin da piccolo, prima che diventasse un calciatore famoso e per noi la sua carriera è un onore. Manolas si sta allenando con la mia squadra, il Pannaxiakos, ma non è la prima volta che accade. Ogni volta che torna al suo paese viene ad allenarsi con noi anche perché qui ritrova vecchi amici e si divertono nelle partitelle. Manolas non dimentica il suo Paese d’origine, è legato alla sua terra. Non ho ancora visto Manolas perché sono stato ad Atene, ma lo incontrerò nei prossimi giorni. So che Kostas ha scelto Napoli perché voleva restare in Italia, che gli ricorda per usi e costumi la sua Grecia. Ha detto agli amici che andando a Napoli ancor di più gli sembrerà di avvicinarsi all’aria di casa. Sono certo che a Napoli sarà contento e si troverà molto bene. Prima dicevamo forza Roma, adesso invece forza Napoli”.