PRIMA PAGINA - CdS: "Si va verso il sì per gli allenamenti collettivi in Serie A"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus e la ripresa del calcio in Italia: Roma e Lazio hanno cominciato le sedute individuali nella giornata di ieri, nel frattempo clima disteso tra Figc e Cts, si va verso il sì agli allenamenti collettivi per la Serie A. Nelle ultime ore si sono svolti anche i controlli medici per i club, con 14 positività riscontrate, di cui 6 a Firenze.